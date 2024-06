Banda 4 Rock's é a atração da feira gastronômica da Concha Acústica desta sexta

Nesta sexta-feira (28) das 18h às 22h, a edição da Feira Gastronômica da Concha em Londrina traz uma apresentação da banda 4 Rock's, com músicas do rock nacional das décadas de 70, 80 e 90. O evento terá, também, a exibição do vídeodança “Andanças”, produzido pelo NUA (Núcleo Artístico de Dança-Teatro).





Além do show, os consumidores terão à sua disposição barracas de alimentação de várias nações, como culinária asiática e lanches cariocas, chopp artesanal, espetos, pastéis, hortifrúti, produtos da fazenda, lanches prensados e buraco quente, caldo de cana e sucos naturais, crepes suíços e doces, entre outros.

A exibição do videodança “Andanças” começa a partir das 19h, com uma jornada visual e sonora que atravessa a cidade e manifesta profundas conexões entre corpo, espaço e tempo, revelando os momentos do dia de quatro dançarinos que se movem e expressam ritmos da cidade, em diferentes recortes da vida urbana.







De acordo com Lucas Manfré, diretor da produção, as inspirações para criação do filme “Andanças” surgem do movimento, ritmo, paisagens e sons da cidade.

“A ideia deste projeto foi percorrer pontos específicos da cidade, de maneira a representar diferentes dinâmicas que cada local oferece, em diferentes momentos do dia. No filme são representados períodos de um dia e as nuances que cada um destes momentos transmitem, as sensações, as cores e o andamento da cidade e das pessoas”, destacou.