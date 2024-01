Jovem cai de moto e morre em acidente na PR-537, em Bela Vista do Paraíso

Um jovem de 29 anos morreu após cair da moto que conduzia na PR-537, em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta terça-feira (16).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem trafegava no sentido de Bela Vista do Paraíso a Florestópolis quando, ao atingir o KM 11, perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta que conduzia, que tinha placas de Porecatu/PR.

Publicidade





A moto ficou danificada e foi liberada ao empregador do condutor. O corpo do jovem de 29 anos foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





Estiveram no local, além da Polícia Militar, a Ambulância do Município de Florestópolis, a Defesa Civil de Bela Vista do Paraíso, a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Polícia Científica e o IML.