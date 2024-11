Jovem de 27 anos morre depois de cair de motocicleta no Vale do Ivaí

Um jovem de 27 anos morreu depois de cair da motocicleta que conduzia na PRC-466, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, na noite deste sábado (23).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem pilotava uma Honda CG 150 no sentido de Manoel Ribas a Ivaiporã quando, ao passar pelo KM 104, perdeu o controle da motocicleta e caiu, parando no lado direito da pista.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O jovem morreu no local do acidente. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.