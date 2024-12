Jovem de 29 anos morre após carro bater em árvores em Bandeirantes

Uma mulher de 29 anos morreu após o carro em que estava bater em árvores na BR-369, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, na madrugada deste domingo (8).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro Ford Fiesta, que levava a vítima e tinha placas de Bandeirantes, trafegava no sentido de Andirá para Bandeirantes quando, ao chegar ao KM 50, saiu à esquerda da via e colidiu contra diversas árvores na margem da rodovia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Quando a equipe de policiais rodoviários federais chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida, mas teve a morte confirmada na instituição de saúde.