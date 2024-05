Jovem fica ferido ao bater em meio-fio de rotatória e cair de moto em Floresta

Um jovem de 21 anos ficou ferido após bater no meio-fio de uma rotatória e cair da motocicleta que pilotava na PR-317, em Floresta, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (30).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem conduzia uma Honda CG Titan no sentido de Maringá a Floresta quando, ao passar pelo KM 122, colidiu com o meio-fio da rotatória. O impacto teria causado a queda do condutor, que teve ferimentos e foi socorrido no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Devido à gravidade, o jovem teve de ser encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá, para receber atendimento médico.





A motocicleta pilotada pelo homem foi recolhida e levada ao pátio da PRE, visto que não havia responsáveis no local do acidente.