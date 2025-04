Jovem se apresenta à Polícia Civil e assume autoria da morte de coroinha em Irerê

Um jovem de 18 anos se apresentou nesta segunda-feira (10) na Delegacia de Homicídios de Londrina e assumiu a autoria da morte do coroinha Gabriel Fernando dos Santos de Lima, 17. O autor está apreendido no Cense (Centro de Socioeducação) de Londrina, já que na época dos fatos ele ainda era menor de idade.





Lima foi baleado na madrugada de Natal, no dia 25 de dezembro de 2024, enquanto dormia na casa em que vivia com a família no Distrito de Irerê, na zona sul de Londrina. Os familiares chegaram a levar o garoto até um hospital, mas ele morreu após dar entrada na unidade.

