Junto há 84 anos, casal cearense entra para o Guinness Book, o livro dos recordes

Juntos há 84 anos e 86 dias (e contando), os cearenses Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino foram reconhecidos nesta semana como o casal com a união mais duradoura do mundo pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Manoel tem 105 anos, e Maria, 101 anos.





A história dos dois começou em 1936, quando eles se conheceram durante trabalhos na agricultura. O reencontro aconteceu três anos depois. Se apaixonaram e casaram no ano seguinte, numa capela de Boa Viagem, no interior do Ceará, a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza.

Manoel atualmente está com dificuldades de locomoção e, por isso, mais recolhido. Já Maria sofreu uma fratura no fêmur há dois anos e, desde então, também está com os movimentos limitados. Toma remédios para pressão arterial, mas não apresenta outros problemas de saúde, segundo familiares.





Os muitos parentes têm expectativa que os dois possam celebrar, em novembro de 2025, as bodas de girassol, que celebram 85 anos de casamento.





O título de casal vivo com o matrimônio mais longevo do mundo foi registrado em 5 de fevereiro pela LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no monitoramento de supercentenários.