Júri não reconhece tentativa de feminicídio por discriminação de gênero

Durante o julgamento, testemunhas relataram a briga de vizinhas ocorrida na data do crime, durante a qual Nilson investiu com um facão contra Luciana, provocando um ferimento grave no braço da mesma, que conseguiu se defender.

Embora a denúncia do Ministério Público contra Nilson classificasse o crime como tentativa de homicídio, para o Néias Observatório de Feminicídios de Londrina, tratou-se de uma tentativa de feminicídio motivada por lesbofobia, ou seja, um lesbofeminicídio. Por isso, o crime entrou no rol de acompanhamentos do Observatório.

Em julgamento ocorrido no Tribunal do Júri de Londrina nesta terça-feira, 2 de maio, o corpo de jurados não reconheceu a tentativa de homicídio por discriminação de gênero contra Luciana Rodrigues Braga, cometida por Nilson Silveira de Souza, em 2018.

O MP, por sua vez, defendeu a manutenção das acusações, inclusive a agravante de motivo torpe (discriminação por questões de gênero).





Embora reconhecida a materialidade e autoria do crime, bem como o motivo torpe, não houve reconhecimento do homicídio tentado e o julgamento terminou com a condenação do réu por lesão corporal grave.

Para Néias, a multa imposta por danos morais à vítima configura-se num ponto positivo do veredicto, uma forma de reparação pelos danos, físicos e mentais, sofridos por ela.





Por outro lado, lamentamos a não denúncia do caso como uma tentativa de feminicídio amparada no inciso 2 da Lei 13.104/2015, que se estabelece o crime com base no menosprezo à condição de gênero. Luciana e tantas outras mulheres lésbicas, além da misoginia, enfrentam discriminação por sua orientação sexual.





São muitas as violências que perpassam a vida das mulheres na tentativa de mantê-las em adequação às normas hetero-patriarcais, cerceando suas liberdades, inclusive de orientação sexual e gênero.





Luciana sofreu uma violência de gênero, e isso estará registrado na memória da cidade pelo trabalho de Néias. Para que não nos esqueçamos. Para que não volte a acontecer.