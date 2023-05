Dois casos de feminicídio são julgados no Tribunal do Júri de Londrina julga nesta semana

Ambos os julgamentos começam às 9 horas, no Tribunal do Júri de Londrina, e podem ser acompanhados presencialmente, na Av. Tiradentes, 1575 ou pelo canal do Tribunal do Júri TJPR no Youtube.





CASO DE LUCIANA

Publicidade





De acordo com a análise de Néias sobre o processo, Luciana foi vítima de feminicídio tentado, crime cometido por Nilson Silveira de Souza, seu vizinho.





Luciana vive em união estável com Evelyne que, após separar do ex-marido, tem um histórico de relação conflituosa com o réu e sua esposa, no qual se apela constantemente à sua relação com outra mulher.

Publicidade





Poucos dias antes do crime (em 16/11/2018), Evelyne recorreu à justiça para que a cônjuge do réu parasse de promover ameaças à sua integridade física e de proferir palavras injuriosas sobre ela e sua esposa.





Uma discussão na vizinhança, provocada por uma terceira pessoa, passou às vias de fato envolvendo Luciana e a cônjuge do réu.

Publicidade





Nesse momento, Nilson se aproximou de Luciana, proferindo xingamentos lesbofóbicos e desferindo um golpe de facão do qual Luciana se protegeu com o braço, recebendo um ferimento profundo que requereu uma intervenção cirúrgica.





Antes desse fato, Nilson afirmava não aceitar relacionamento homossexual no bairro e que em “qualquer momento perderia a cabeça e faria uma besteira”.

Publicidade





Luciana manifestou em depoimento que Nilson foi motivado por preconceito racial, de gênero e por sua esposa ter sido notificada judicialmente por ter proferido ameaças contra Evelyne. Sua versão dos fatos foi confirmada por sua esposa e outras testemunhas.





Por sua vez, Nilson disse em depoimento ter agido por legítima defesa dele e de sua cônjuge.

Publicidade





Embora o Ministério Público reconheça que o crime teria motivação torpe, “em razão de preconceito de gênero”, diante de uma relação estável entre duas mulheres, denunciou o réu por tentativa de homicídio por motivo torpe, sem acusação pela qualificadora de feminicídio.





No entanto, a partir da análise do processo, Néias entende que a violência contra Luciana configura um feminicídio tentado não-íntimo, com base no inciso II da Lei de Feminicídio.





O crime foi motivado pelo ódio dirigido a mulheres lésbicas, envolvendo um vizinho que, ao longo de vários anos, expressou seu menosprezo pela dignidade e pela vida de duas mulheres numa relação que contraria os padrões heteronormativos