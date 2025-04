Lago Igapó volta a apresentar vazamento e Prefeitura de Londrina teme afogamentos

Um novo vazamento aumentou a vazão do Lago Igapó 2 para o 1 neste fim de semana, no evento mais grave desde que o problema na contenção de água foi identificado no dia 15 de fevereiro, informou a Secretaria Municipal de Obras de Londrina na manhã desta segunda-feira (24). Devido à força da água, o local foi sinalizado e isolado para evitar afogamentos.

A suspeita é que a caixa de transferência localizada a três metros de profundidade, que controla a vazão entre os lagos, tenha se rompido. O volume de água foi tão grande que os sacos de areia trazidos para controlar esta vazão foi sugado – as bags, como são chamadas, foram a medida paliativa encontrada pela Prefeitura de Londrina para contornar o problema enquanto uma solução definitiva não fica pronta.



Uma das suspeitas levantadas pelo secretário de Obras, Otávio Gomes, é que a caixa já estaria com problemas e a colocação dos sacos de areia a sobrecarregou, aumentando a vazão da tubulação – ao ponto de a bag ter sido sugada. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros tentaram identificar o problema, mas, não havia visibilidade suficiente.

"O vazamento, de fato, está muito intenso e, agora, vamos partir para a ensecadeira em volta, que é a medida mais drástica de todas que tivemos até agora. E a nossa intenção de fato é resolver o problema", afirma Gomes.

Ensecadeira é uma estrutura provisória que permite trabalhar em seco em áreas submersas, como será o caso do Lago Igapó 2. O secretário acredita que, em dois dias, o vazamento será estancado.

Com o vazamento, o Lago Igapó 2 está com o nível um metro mais baixo. Isso vai permitir com que que as equipes da Secretaria de Obras façam uma vistoria técnica na situação do assoreamento, além de identificar se o nível mais baixo pode impactar positivamente a Rua Joaquim de Matos Barreto, que sofre com alagamentos em dias de chuva.



Embora localizada sob a ponte que liga a Avenida Higienópolis do Centro à Zona Sul, não há riscos para a estrutura, afirma o coordenador adjunto da Defesa Civil, Cilson de Lima Júnior. Entretanto, a área será isolada para pedestres para evitar acidentes com pessoas. “Recomendamos à população, com essa sinalização, que não se aproxime do lago. Devido a essa vazão, há uma força de sucção muito grande. Caso algum curioso venha próximo à barragem e escorregue, ele será sugado e vai haver uma fatalidade”, explica.

*Colaborou Luís Fernando Wiltemburg.

