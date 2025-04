Líderes católicos lamentam a morte de Papa Francisco nesta segunda-feira

Entenda, dia a a dia, os próximos passos da Igreja com a morte do papa

Lideranças católicas de Londrina e região lamentaram a morte do papa Francisco, anunciada pelo Vaticano nesta segunda-feira (21) . O padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina, lembrou que o primeiro latino-americano a assumir o pontificado tinha devoção especial à padroeira do Brasil, tendo visitado o Brasil e o Santuário Nacional de Aparecida no dia 24 de julho de 2013, recém-eleito papa.

De acordo com ele, o pontífice, que estava doente já há alguns meses, morreu ao terminar a festa da ressurreição de Cristo, cuja Páscoa foi celebrada no último domingo (20). “O papa nos deixa um dia depois da festa da Páscoa, depois de ter abençoado os fieis na Praça São Pedro. Isso tem um grande significado e acreditamos que Francisco já desfruta da ressurreição e da vida eterna.”

Vigário geral da Arquidiocese de Londrina e pároco da Paróquia Jesus Cristo Libertador, padre Rafael Solano lembra que o papa Francisco sempre teve muita compaixão com aqueles que se sentem rejeitados, doçura com as crianças e sobretudo com os idosos e aquela afabilidade especial do ambiente cristão.

"Penso eu que o seu legado humano e social não silenciou diante de todas as catástrofes naturais e sem dúvida nenhuma a sua participação em eventos sociais, aquela viagem que ele realizou à Lampedusa marcou e verdadeiramente transfigurou a forma de entender a vida dos imigrantes e especialmente de tantos homens, mulheres e crianças que morrem por causa dos conflitos políticos", menciona.





