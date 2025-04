Papa Francisco morre aos 88 anos, diz Vaticano

O papa Francisco morreu às 7h35, horário de Roma, nesta segunda-feira (21), no Vaticano, em Roma. O anúncio do falecimento foi feito pelo Camerlengo Farrell da Casa Santa Marta.





"Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a vida dele foi dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja".

O cardeal Farrell comentou ainda que Francisco chegou a aparecer na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa, na manhã de domingo (20).





“O pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi, deixando sua última mensagem para a Igreja e o mundo”.

“Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino," pontuou o cardeal.





Primeiro papa das Américas

Francisco assumiu o papado em 2013, mas, ao longo dos últimos anos, teve problemas de saúde, desde gripes e resfriados até ferimentos provocados por quedas no apartamento onde morava, no Vaticano.

Com a saúde cada vez mais fragilizada, chegou a usar cadeira de rodas e bengalas para se locomover em eventos que exigiam maior esforço físico, além de limitar as falas em razão de diversas infecções respiratórias.





Em fevereiro deste ano, foi internado para realizar exames e tratar um quadro de bronquite, inflamação dos brônquios geralmente provocada por vírus como o da influenza ou o vírus sincicial respiratório.

Mesmo com o agravamento da saúde no decorrer dos anos, o papa vinha mantendo grande parte de sua agenda diária de compromissos, participando, inclusive, de reuniões na residência dele.





Biografia

Francisco, nome que escolheu para o pontificado, nasceu Jorge Mario Bergoglio. Argentino de Buenos Aires, foi o primeiro papa das Américas. Filho de imigrantes italianos, era o mais velho de cinco irmãos: dois homens e três mulheres.

Quando jovem, formou-se técnico em química. No entanto, pouco depois, escolheu o caminho do sacerdócio. Licenciou-se em filosofia, foi professor de literatura e psicologia e, posteriormente, licenciou-se também em teologia.





Foi ordenado sacerdote em dezembro de 1969, com quase 33 anos. Já padre jesuíta, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e, posteriormente, em 2001, como cardeal, pelo então papa João Paulo II.





Como arcebispo de Buenos Aires, diocese com mais de 3 milhões de pessoas, elaborou um projeto missionário centrado na comunhão e na evangelização e com foco na assistência aos pobres e aos enfermos.





Ele foi sucessor do papa emérito Bento XVI que, em fevereiro de 2013, aos 78 anos, renunciou ao pontificado por problemas de saúde. Francisco chegou a presidir o funeral de Bento XVI, em janeiro de 2023, com uma homilia em que o comparava a Jesus.





Em meados de 2024, sobre a possibilidade de renunciar, Francisco se referiu ao tema como “hipótese distante”, já que ainda mantinha saúde suficiente para seguir com seu papado. “Não tenho motivos sérios o suficiente para me fazerem pensar em desistir”.





Apelo por cessar-fogo





Ao longo do papado, Francisco fez diversos apelos à comunidade internacional por cessar-fogo em conflitos na Europa e no Oriente Médio – incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia e, mais recentemente, os ataques do Hamas à Faixa de Gaza.





“Todas as nações têm o direito de existir em paz e em segurança e seus territórios não devem ser atacados ou invadidos. A soberania deve ser respeitada e garantida pelo diálogo e pela paz, não pelo ódio e pela guerra.”





Mulher em gabinete-chave da Igreja





Em janeiro de 2025, Francisco nomeou uma mulher para chefiar um importante gabinete do Vaticano, a freira Simona Brambilla para dirigir o departamento responsável por todas as ordens da Igreja Católica.





Desta maneira pela primeira vez, uma mulher fica responsável por um dicastério ou congregação da Cúria da Santa Fé, órgão central de governo da Igreja Católica. Simona substitui o cardeal brasileiro reformado João Braz de Aviz.





Milagre na Amazônia





Em outubro de 2024, em uma missa na praça de São Pedro, Francisco proclamou a canonização do padre italiano José Allamano, fundador da congregação dos Missionários da Consolata, por um milagre que teria ocorrido na Amazônia brasileira.





De acordo com a organização Consolata América, o milagre ocorreu em 1996, em Roraima, quando um indígena yanomami foi atacado por uma onça e teve um grave ferimento na cabeça. Um grupo de missionários teria invocado José Allamano pedindo a recuperação do rapaz, o que aconteceu.





Mudanças climáticas





Em agosto de 2024, Francisco fez um dos últimos alertas em prol da preservação do meio ambiente e exigindo uma ação global contra as mudanças climáticas. “Se medirmos a temperatura do planeta, isso nos dirá que a Terra está com febre. Ela está doente”.





“Precisamos nos comprometer com a proteção da natureza, mudando nossos hábitos pessoais e comunitários”, destacou. “Os que mais sofrem com as consequências desses desastres são os pobres, aqueles que são forçados a deixar suas casas por causa de enchentes, ondas de calor ou secas”, completou.





Bênção para casais do mesmo sexo





Em dezembro de 2023, o Vaticano anunciou, em decisão histórica aprovada pelo papa Francisco, que padres poderiam administrar bênçãos a casais do mesmo sexo, desde que não façam parte dos rituais ou liturgias regulares da Igreja Católica.





Um documento do escritório doutrinário do Vaticano destaca que tal bênção não legitima situações irregulares nem deve ser confundido com o sacramento do matrimônio, mas figura como um sinal de que Deus acolhe a todos.





O texto cita que padres “não devem evitar ou proibir a proximidade da Igreja com as pessoas em todas as situações em que elas possam buscar a ajuda de Deus por meio de uma simples bênção”.





*Com informações do Vaticano News.