Londrina contrata empresa para planejar e coordenar Natal de 2025

A Londrina Iluminação S.A., empresa pública municipal (antiga Sercomtel Iluminação) contratou uma empresa para consultoria e elaboração de projeto do Natal de 2025 no município. A programação do final de ano será organizada de acordo com levantamentos sobre os pontos com maior movimentação na cidade e incluirá ações também nos distritos, além de parcerias com a iniciativa privada.





O contrato, no valor de R$ 163 mil e com duração de 12 meses, foi assinado em 20 de agosto com a Binati Comunicação Multimídia e prevê a elaboração de um planejamento estratégico e o desenvolvimento de conceito criativo, identidade visual, captação de parcerias, coordenação de ações culturais e suporte à execução.



Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (1º) na CML (Câmara Municipal de Londrina), os vereadores Matheus Thum (PP), Chavão (Republicanos), Marcelo Oguido (PL) e Giovani Mattos (PSD), da Frente Parlamentar de Gastronomia e Turismo da CML, ressaltaram a necessidade de levar o Natal para os bairros mais afastados e para os distritos.

