Londrina contrata empresa para planejar e coordenar Natal de 2025

A Londrina Iluminação S.A., empresa pública municipal (antiga Sercomtel Iluminação) contratou uma empresa para consultoria e elaboração de projeto do Natal de 2025 no município. A programação do final de ano será organizada de acordo com levantamentos sobre os pontos com maior movimentação na cidade e incluirá ações também nos distritos, além de parcerias com a iniciativa privada.
O contrato, no valor de R$ 163 mil e com duração de 12 meses, foi assinado em 20 de agosto com a Binati Comunicação Multimídia e prevê a elaboração de um planejamento estratégico e o desenvolvimento de conceito criativo, identidade visual, captação de parcerias, coordenação de ações culturais e suporte à execução.
Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (1º) na CML (Câmara Municipal de Londrina), os vereadores Matheus Thum (PP), Chavão (Republicanos), Marcelo Oguido (PL) e Giovani Mattos (PSD), da Frente Parlamentar de Gastronomia e Turismo da CML, ressaltaram a necessidade de levar o Natal para os bairros mais afastados e para os distritos.
A diretora de turismo do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Hérika Galli, adiantou que a prefeitura quer descentralizar as celebrações, que tradicionalmente se concentram no Lago Igapó e no Centro da cidade. “Contratamos uma empresa para fazer a programação e apontar locais, por exemplo, para colocarmos a decoração, após um levantamento de pontos com maior movimentação, incluindo os distritos”. A prefeitura também estuda viabilizar essa expansão por meio de “carretas natalinas”.
Galli explicou ainda que a intenção é criar um calendário unificado de eventos públicos e privados, evitando sobreposições de datas e horários. “A nossa intenção é unir a agenda toda de Londrina para que a gente consiga ter um calendário unificado e qualificado, com apresentações culturais diárias em diferentes locais da cidade”, afirmou.
De acordo com Galli, a prefeitura busca recursos estaduais e patrocínios para reduzir ao máximo o uso de receitas do município. O modelo, inspirado no Natal de Curitiba, prevê a atração de investimentos privados para custear atrações como rodas-gigantes e decorações temáticas. Segundo a diretora do Codel, o lançamento oficial da programação do Natal 2025 ocorrerá na primeira quinzena de novembro.
(Com Informações da Câmara Municipal de Londrina)
