Londrinatal
R$ 163 mil
Londrina contrata empresa para planejar e coordenar Natal de 2025
Ainda dá tempo!
Passarela flutuante do Lago Igapó estará aberta para visitação até o próximo sábado
Inaugurada em 17 de novembro
Passarela flutuante no Lago Igapó recebeu mais de 150 mil visitantes
Opções originais
Presentes especiais e vintage atraem clientes no comércio de Londrina
26 dez 2022 às 09:54
Economia local
Comércio espera aumento de 15% nas vendas de Natal
24 dez 2022 às 14:44
Confira os horários!
Prefeitura de Cambé fica fechada na segunda-feira pós-Natal
24 dez 2022 às 14:36
Lazer ao ar livre
Parque Arhur Thomas fica aberto para visitação no Natal; confira os horários
24 dez 2022 às 14:23
Segurança pública
Operação Londrinatal: PM recolhe sete veículos e aplica 13 notificações nesta sexta-feira
24 dez 2022 às 14:17
Fim de ano
Operação Londrinatal recolhe 11 veículos e aplica 13 notificações nesta quinta
23 dez 2022 às 11:49
Londrinatal
Passarela iluminada sobre o Lago Igapó completa um mês e registra recorde de público
20 dez 2022 às 13:40
Segurança pública
Operação Londrinatal: PM recolhe quatro veículos e aplica quatro notificações neste domingo
19 dez 2022 às 10:28
Segurança
Operação Londrinatal recolhe quatro veículos e aplica oito notificações neste sábado
18 dez 2022 às 12:30
Com o 13º
Lojistas de Londrina esperam aumento das vendas na próxima semana
18 dez 2022 às 11:00
Segurança pública
Operação Londrinatal recolhe 11 veículos e aplica 18 notificações nesta sexta-feira
17 dez 2022 às 11:12
Presentes e lembrancinhas
Confira as opções de Natal do Economia Solidária de Londrina
16 dez 2022 às 11:31
Segurança
Operação Londrinatal recolhe 10 veículos nesta quarta-feira
15 dez 2022 às 10:40
Comércio seguro
Forças de segurança lançam Operação Londrinatal no centro de Londrina
07 dez 2022 às 11:14
A partir das 19h30
CMTU promove passeio ciclístico natalino nesta quinta-feira
07 dez 2022 às 11:03
Confira o trajeto!
Casinha do Papai Noel será inaugurada nesta quarta-feira em Londrina
06 dez 2022 às 10:26
Mistura de comemorações
Comércio vive clima de Copa e tem boas expectativas para o Natal
04 dez 2022 às 14:30
Compras de final de ano
Comércio de rua de Londrina funciona em horário ampliado a partir desta segunda-feira
04 dez 2022 às 09:43
Natal em Londrina
Mais de 36 mil pessoas passaram pela passarela sobre o Lago II em novembro
02 dez 2022 às 10:46
Pausas para fotografar
Pedalada noturna irá percorrer 10 pontos de iluminação do Natal de Londrina
29 nov 2022 às 12:45
