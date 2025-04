Londrina deve ter totens de segurança com reconhecimento facial e de placas

Com o término do contrato com a atual empresa que instalou os totens de monitoramento na cidade, a Londrina Iluminação, a CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento) e a Secretaria Municipal de Defesa Social prometem substituir os aparelhos por uma tecnologia mais moderna e que vai trazer eficiência e economia aos cofres municipais.





Presidente da Londrina Iluminação, Renan Salvador explica que o contrato com a empresa que atual termina em junho e, após a conclusão, todos os totens serão substituídos. Além disso, segundo ele, o objetivo é que o número de aparelhos seja ampliado. Nos dois pontos onde os totens já foram retirados, a instalação da nova tecnologia será nas próximas semanas, ainda sem data definida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os 12 totens foram instalados em 2023 com o custo mensal de mais de R$ 203 mil. Com a substituição dos equipamentos, a promessa é de que o novo contrato vai ficar 16,6% mais barato, custando, por mês, pouco mais de R$ 159 mil aos cofres do município.