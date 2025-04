Londrina Iluminação manterá equipe de plantão no Estádio do Café para semifinal do Paranaense

A Londrina Iluminação manterá uma equipe de plantão no Estádio do Café a partir das 18h30 desta terça-feira (18) para garantir a iluminação externa do local antes, durante e após a partida entre Londrina Esporte Clube e Operário, válida pela semifinal do Campeonato Paranaense. O jogo está marcado para as 20h.





A medida foi tomada devido às quedas frequentes de energia nos postes localizados na rampa de acesso ao estádio. Além do plantão emergencial, a Londrina Iluminação informou que está investigando a origem da instabilidade na rede no poste de alimentação instalado no pátio interno do estádio para buscar uma solução definitiva para o problema.

