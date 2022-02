Londrina poderá firmar parceria com empresas de locação de bicicletas, diz projeto

A Câmara Municipal de Londrina (CML) aprovou em 1º turno com 18 votos favoráveis, na tarde desta quinta-feira (15), projeto de lei da vereadora Lu Oliveira (PL) que autoriza a Prefeitura a contratar, por meio de parceria público-privada, o serviço de locação de bicicletas compartilhadas. Segundo a proposta, o Município não terá custos nem com a instalação nem com a remuneração do serviço, uma vez que as despesas serão custeadas pelas empresas de locação e pelos usuários. Após a primeira discussão, abre-se agora prazo para os parlamentares que desejam apresentar emendas (sugestões de modificação) à proposta. Posteriormente o projeto segue para segunda votação.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Lu Oliveira destacou que empresas de locação de bicicletas estão presentes em vários municípios, como em Cascavel, no oeste do Paraná. O sistema traz estações, com várias bicicletas, instaladas em vários pontos da cidade. As bicicletas podem ser retiradas pelo usuário por meio, por exemplo, de totens ligados a um aplicativo de celular. "O custo é zero para o Município, que teria apenas de se preocupar em fazer o levantamento junto ao órgão responsável de onde serão instaladas as estações de bicicletas e fornecer as calçadas para essas estações. Toda a operação fica por conta da empresa parceira. Ela se preocupa com a compra da bicicleta, com o aplicativo a ser instalado, a manutenção das bicicletas. […] O incentivo ao uso de bicicletas é uma questão de mobilidade urbana, de turismo e de inovação", defendeu em plenário.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Sobre a possibilidade de furto das bicicletas, a vereadora afirmou que empresas em operação no país usam a tecnologia para evitar a situação. "Cada empresa, e nós já conversamos com várias, tem um sistema interligado a uma central, com GPS que identifica se aquela bicicleta está percorrendo um trecho fora da linha permitida para seu uso. Isso facilita muito a identificação caso a bicicleta seja furtada", disse. Ainda segundo Oliveira, diagnóstico coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) mostra que há dois desafios para o uso de bicicletas em Londrina: a falta de ligação entre os 41 quilômetros da rede cicloviária existente na cidade e o relevo acidentado de algumas regiões. "Nossa cidade não é 100% plana, tem muitos altos e baixos. Obviamente, nesses locais a ciclovia não é bem-vinda", ponderou.

Conforme o PL, um estudo prévio deve ser feito pelo Município para avaliar locais de interesse para a oferta do serviço em Londrina. Para o vereador Eduardo Tominaga (União Brasil), a Avenida Leste-Oeste seria uma via que poderia receber incentivos ao uso da bicicleta."É uma das poucas vias em Londrina em que você tem de onde sair e aonde chegar. Se a gente cortar a cidade de norte a sul, vamos ter problemas com subida, não existe a condição para que o ciclista utilize a via. Mas onde houver condições, que se faça o esforço possível e necessário para que os cidadãos de Londrina tenham condições de utilizar esse instrumento tão importante", afirmou.