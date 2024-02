Londrina registra mais duas mortes por dengue neste ano

O ano ainda está no início, porém, Londrina já registra quatro mortes por conta da dengue em 2024. Os últimos dois registros foram confirmados pela Sesa (Secretaria Municipal de Saúde). As vítimas são um homem, de 78 anos, doente renal crônico, que faleceu no dia 17, e uma mulher, de 72 anos, cardiopata, que perdeu a vida em nove de fevereiro. Ambos estavam internados. Os outros óbitos foram de um homem de 53 anos e de uma mulher que tinha 64.





O boletim desta semana também traz 819 registros da doença. No total são 3.220 confirmações, sendo o número 34% maior do que o informe da semana passada. Foram acrescentadas 2.927 notificações.

Com a dengue preocupando, Londrina pede à Secretaria Estadual de Saúde ampliação do uso do fumacê em quatro regiões.