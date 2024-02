Londrina pede à Secretaria Estadual de Saúde ampliação do uso do fumacê em quatro regiões

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina solicitou, na manhã desta quarta-feira (28), que a Secretaria Estadual de Saúde autorize a ampliação de mais dois ciclos do fumacê em quatro regiões do Município - Norte, Sul, Leste e Oeste.





De acordo com o secretário de Saúde, Felippe Machado, o novo ciclo iria ampliar o uso do fumacê em um período entre sete e 10 dias. A liberação da aplicação, contudo, ainda precisa ser aprovada pela Secretaria Estadual de Saúde.

"Com exceção do Centro, identificamos a necessidade de ampliar em dois ciclos o uso do fumacê em Londrina, chegando ao limite máximo permitido. Nosso planejamento junto com o Estado, inicialmente eram cinco ciclos nessas regiões da cidade", explica.





O secretário de Saúde aponta que a medida se deve ao momento de tensão vivido pelo Município no que se refere à dengue.

"Essa ampliação dos ciclos vai contemplar quase 900 quarteirões das regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. Alguns bairros específicos evidentes dessas regiões serão o foco e aí fica o nosso apelo, o nosso pedido a todo cidadão londrenense que possa nos ajudar nessa guerra contra dengue", aponta Machado.





AUXÍLIO DA POPULAÇÃO





Conforme aponta o secretário, diversas medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti tem sido colocadas em prática pelo Município, como a aplicação do fumacê, a vistoria de imóveis residenciais e comerciais e os mutirões de limpeza. No entanto, a colaboração dos moradores é essencial.





"Nada vai substituir ação de cada cidadão londrenense, olhando seu quintal, incentivando seu vizinho a fazer o mesmo, recolhendo todos os criadouros, porque essa epidemia, conforme mostram os dados técnicos, tem mais de 90% de pequenos focos, pequenos criadouros que acabam ficando nos nossos quintais", finaliza.