Acesf divulga horário de missas no Dia de Finados

A Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) divulga o horário de missas no feriado do Dia de Finados, que será celebrado nesta quarta-feira, 2 de novembro, nos cemitérios de Londrina.





As missas foram organizadas pela Cúria Arquidiocesana. O Dia de Finados é um feriado religioso, dedicado a orações e homenagens aos que já faleceram. Esta é a data com maior movimentação nos cemitérios e a expectativa, neste não, é que 150 mil pessoas visitem os 13 cemitérios municipais da cidade.

Neste dia, haverá missas nos seguintes cemitérios e horários: às 8h, no Distrito de Irerê; às 9h, nos cemitérios São Paulo, João XXIII e São Pedro; às 9h30, Cemitério Padre Anchieta e no Distrito de Paiquerê; às 10h, no Cemitério Parque das Allamandas (instituição particular). Não haverá missa no Cemitério Jardim da Saudade.





Os 13 cemitérios municipais abrirão das 8h às 18h e haverá 78 servidores atendendo a sociedade nestes locais. A Acesf orienta, aos visitantes, que não levem flores artificiais e nem embrulhem as flores naturais com embalagens de plástico ou levem velas com plástico em volta aos cemitérios. Tanto as flores artificiais quanto as embalagens plásticas não são permitidas.

As recomendações seguem a Resolução Municipal nº 1/2011 e visam evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Haverá lixeiras à disposição da população, para que os plásticos que possam ser jogados.





Segundo o superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, os prazos para a limpeza, pintura e reforma dos jazigos situados nos cemitérios municipais de Londrina já se encerraram. “Aqueles que não conseguiram finalizar as obras dentro do prazo determinado, devem reiniciar os serviços no dia seguinte ao feriado, ou seja, dia 3 de novembro”, orientou.

A população pode consultar a localização exata dos jazigos pela internet, de duas formas. Uma delas é pelo site da Acesf, onde deve-se inserir o nome da pessoa falecida.





A outra opção é por meio do serviço de georreferenciamento da Prefeitura, que possibilita consultar a localização de diversas maneiras, através do nome do falecido, data do óbito ou pelo número da quadra do jazigo.





O telefone de contato da Acesf, para tirar dúvidas, é o (43) 3372-7881 ou (43) 3372-7850. Também é possível mandar um e-mail para [email protected] ou acessar o site da autarquia.