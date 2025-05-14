Pesquisar

Acesf entrega boletos da taxa de manutenção de cemitérios em Londrina

Redação Bonde com N.Com
14 mai 2025 às 13:43

Divulgação/Acesf
A Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) iniciou nesta semana a entrega dos boletos da taxa de manutenção dos cemitérios de 2025 para os moradores dos distritos rurais. A entrega é feita em mãos, pelos próprios servidores da Acesf, de casa em casa. Os servidores estão uniformizados, com camisa da Acesf e crachá, e a entrega é feita com carro ou moto da autarquia.


De acordo com a Acesf, também serão entregues boletos de cobranças extrajudiciais de outros débitos junto à autarquia (taxas de manutenção, débitos referentes à contração de funeral, entre outros). A previsão da Acesf é entregar 2.700 boletos nos distritos, entre taxa de manutenção e cobrança extrajudicial.


Para os moradores da zona urbana, os boletos foram enviados pela Acesf aos Correios no dia 25 de abril e as entregas começaram no dia 9 de maio. A previsão é entregar 32 mil boletos.


O vencimento dos boletos referentes à taxa de manutenção do ano de 2025, tanto da zona rural quanto da urbana, está previsto para o dia 6 de junho. Já os boletos relativos às cobranças extrajudiciais vencem em 30 de maio.


A taxa de manutenção varia de R$ 43,50 a R$ 217,50, a depender do cemitério municipal no qual o mutuário tem a concessão do jazigo. A taxa é voltada para a realização de serviços de manutenção, conservação e limpeza dos cemitérios.

PELA INTERNET

É possível emitir a Taxa de Manutenção dos Cemitérios sem sair de casa. Basta acessar o site da Acesf e clicar na aba “Emissão de 2ª Via de Boleto”. É preciso ter em mãos o número do CPF do concessionário e/ou do responsável pelo jazigo. O cidadão que tiver dúvidas pode telefonar para (43) 3372-7891 (que também é WhatsApp), das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Valores das Taxas atualizados:


Cemitérios Distritais – R$ 43,50

Cemitério Jardim da Saudade – R$ 52,20

Cemitério Padre Anchieta – R$ 87,00

Cemitério São Paulo – R$ 104,40

Cemitério João XXIII – R$ 113,10

Cemitério São Pedro – R$ 217,50


