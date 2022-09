Acesf libera capelas mortuárias da avenida JK em Londrina após melhorias

A Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) liberou, no último sábado (27), as duas capelas mortuárias localizadas na avenida Juscelino Kubitschek, 2948, em frente ao Cemitério São Pedro, para a realização de funerais.





Os locais estão recebendo uma série de melhorias, iniciadas no dia 10 de agosto, e por isso sua utilização havia sido suspensa temporariamente. Entre os trabalhos já executados, estão a pintura interna e externa, a troca da cobertura por telhas do tipo sanduíche – que esquentam menos e são mais fáceis de limpar – e reparos no piso exterior. As ações estão a cargo de servidores do próprio órgão, bem como de uma empresa terceirizada que possui contrato com o Município para a realização de serviços de manutenção.

De acordo com o superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, as melhorias devem ser concluídas nos próximos dias. “A equipe ainda está finalizando a troca do piso do corredor lateral, que leva à área administrativa da Acesf, mas as capelas já estão funcionando normalmente e em melhores condições de atender à população”, disse.