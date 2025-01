Acesso a Tamarana será bloqueado nesta quinta; saiba como vai ficar o tráfego

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou, nesta quarta-feira (15), que o acesso principal pela PR-445 ao município de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), será interditado a partir das 9h desta quinta-feira (16). A medida permanece até o dia 31 de janeiro, sendo necessária para executar as rotatórias do novo viaduto em execução no local, parte da obra de duplicação da rodovia.





O tráfego de veículos para acessar Tamarana será desviado para a rotatória de acesso a Lerroville, distrito de Londrina.

Para o tráfego de veículos na PR-445 não haverá alteração no sentido Londrina – Mauá da Serra, mas o tráfego no sentido Mauá da Serra a Londrina passa a utilizar a nova pista sob o viaduto de Tamarana.





O trecho contará com sinalização provisória orientando os usuários quanto às mudanças. Condutores devem seguir com cautela redobrada durante este período de obras, garantindo a segurança de todos.





O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) da Polícia Militar do Paraná vai acompanhar a realização do bloqueio de tráfego.