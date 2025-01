Em Apucarana, Polícia Rodoviária Federal flagra caminhoneiro na direção por mais de 17 horas

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordaram, na noite de terça-feira (14), um caminhão que trafegava pela BR-376, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, e flagraram um motorista de 47 anos dirigindo por mais de 17 horas sem descanso.





O veículo, que estava carregado com 38 toneladas de cimento, foi parado no KM 247 durante uma fiscalização. Ao analisarem os dados do cronotacógrafo, os policiais constataram que o motorista havia feito apenas duas paradas curtas durante todo o período de viagem.

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), motoristas profissionais devem fazer uma pausa de, no mínimo, 11 horas ininterruptas para descanso. O descumprimento dessa exigência aumenta o risco de acidentes.





Diante da infração, o motorista, residente em Guarapuava, no Paraná, recebeu um auto de infração e foi orientado a cumprir o período de descanso obrigatório antes de retomar a viagem.