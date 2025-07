Acesso ao Terminal Central pela avenida São Paulo será liberado nesta sexta em Londrina

As reformas da entrada de passageiros pela avenida São Paulo no Terminal Central de Londrina foram concluídas na tarde desta quinta-feira (3). O acesso será liberado para uso a partir das 5 da manhã de sexta-feira (4).





Entretanto, de acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), as reformas da outra entrada, na rua Professor João Cândido, devem começar no próximo dia 14, com previsão de entrega de 30 dias. O mesmo prazo foi dado para a reforma da entrada na avenida São Paulo, porém as obras duraram 45 dias.

As obras fazem parte do processo de modernização do terminal e inclui melhorias tanto para usuários quanto para os funcionários do transporte coletivo. Entre as mudanças previstas estão a instalação de novas roletas, substituição das grades por painéis de vidro, fechamento do espaço onde ficam os funcionários – que também passará a contar com ar-condicionado – e melhorias no acesso pelas calçadas.





