Acidente semelhante envolvendo caminhão desgovernado foi registrado em 2021 no Museu Histórico de Londrina

O Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss já registrou um acidente semelhante ao ocorrido na manhã desta segunda-feira (08). Em março de 2021, o motorista de caminhão também perdeu o freio do veículo e acertou o portão e as grades laterais da instituição vinculada à Universidade Estadual de Londrina (UEL). Felizmente, há dois anos, o acidente não deixou vítimas; agora, uma mulher de 59 anos, que conduzia uma motocicleta, morreu após ser arrastada pelo caminhão.





Edméia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina, conta que, em 2021, um caminhão repleto de encomendas também desceu desgovernado a Avenida Rio de Janeiro após perder os freios. Segundo ela, o veículo de grande porte atravessou a Rua Benjamin Constant, quebrou o portão e desceu pela lateral do museu. “Para não bater no rancho que tem aqui, ele jogou o caminhão para a grade lateral, desceu a viela, atravessou a Avenida Leste-oeste [Avenida Dom Geraldo Fernandes] e só parou ao bater contra um ponto de ônibus”, explica. Na época, além do motorista, outras duas pessoas tiveram ferimentos considerados leves.

Dessa vez, o acidente deixou uma vítima fatal, que seguia pela Rua Benjamin Constant. “A [Avenida] Rio de Janeiro termina no Museu e ela é uma descida, então, os veículos pesados que não tem a manutenção correta perdem o freio e vem parar aqui dentro [do Museu]. Nós ficamos à mercê disso”, desabafa.







