Caminhão desgovernado mata motociclista em frente ao Museu Histórico de Londrina

Um caminhão desgovernado desceu a avenida Rio de janeiro na manhã desta segunda-feira (8), por volta das 11h, em direção ao Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, no centro de Londrina. De acordo com informações do setor de Comunicação do 5° Batalhão da Polícia Militar, um motociclista que conduzia uma Honda/Biz foi atingido quando o veículo pesado cruzava a Rua Sergipe e não sobreviveu.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.