Acusado de tentativa de homicídio contra recicladora vai a julgamento 14 anos depois do crime

O processo corre em segredo de justiça, por isso, as informações obtidas até o momento são unicamente da sentença de pronúncia.

Barman é indiciado por homicídios e tentativa de feminicídio no jardim Jamaica em Londrina

Fim do inquérito

Fim do inquérito

Esse é o oitavo julgamento de um caso ocorrido antes da Lei do Feminicídio (13.104/2015), a qual o Observatório acompanha desde 2021, quando iniciou suas atividades.

Estudantes e docentes do CAAC (Centro Acadêmico de Artes Cênicas), da UEL (Universidade Estadual de Londrina), promoveram, na manhã desta quarta-feira (6), um ato contra o feminicídio.

Estudantes e docentes do CAAC (Centro Acadêmico de Artes Cênicas), da UEL (Universidade Estadual de Londrina), promoveram, na manhã desta quarta-feira (6), um ato contra o feminicídio.

Estudantes da UEL promovem ato contra o feminicídio após jovens serem assassinados no Jardim Jamaica

Estudantes da UEL promovem ato contra o feminicídio após jovens serem assassinados no Jardim Jamaica





A agressão teria sido motivada por vingança, em função de denúncia feita por Marli, alguns dias antes, contra o réu Carlos Alberto pelo abuso sexual de sua filha mais nova.





Como o processo corre em segredo, não há informações sobre o desenrolar desta denúncia. O Observatório de Feminicídios de Londrina aponta, ainda, que não compreende "o motivo de o filho do réu, acusado pela vítima de participação no crime, não estar sendo julgado conjuntamente. Sequer consta na pronúncia o depoimento do mesmo".





Néias afirma que irá acompanhar o julgamento para ter melhor compreensão do caso e identificação das causas que levaram a tanta demora no desenrolar do processo. "Desde já, reiteramos: justiça que tarda, falha", defendem.