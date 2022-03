Adilson Batista comanda o primeiro treino como técnico do Londrina

Anunciado pelo Londrina Esporte Clube no último domingo (6), o técnico Adilson Batista foi apresentado aos jogadores e à comissão técnica do clube e comandou seu primeiro treino com o elenco do Tubarão nesta terça-feira (8).

Ele havia chegado à cidade nesta segunda-feira (7), quando também conheceu o CT (Centro de Treinamento) da SM Sports e gravou um vídeo para a torcida alviceleste. Junto com Adilson, o Londrina contratou o auxiliar técnico Cyro Garcia Leães, que já acompanhou o treinador em outros clubes.

“Estive aqui em outra oportunidade, quando estava dirigindo o Cruzeiro, conheço a estrutura, conheço grande parte dos profissionais que aqui estavam, então a gente se sente em casa. Venho com o intuito de fazer um grande trabalho", disse Adilson Batista à assessoria de imprensa do Londrina.







O treinador estava afastado do futebol há dois anos, devido a problemas cardíacos. Com contrato até o final da temporada 2022, Adilson Batista chega ao Tubarão para substituir Vinícius Eutrópio, demitido após a eliminação para o Ceilândia-DF na Copa do Brasil, na última semana.





O primeiro desafio do novo treinador será no domingo (13), às 11h, no estádio do Café, em jogo contra o Athletico pelas quartas de final do Campeonato Paranaense.