Adilson Batista eleva o patamar do Londrina na série B

Pela história e pelo currículo, tanto como jogador quanto como técnico, Adilson Batista é o maior treinador que o Londrina contrata na era SM Sports. Se será um dos mais vitoriosos, só o tempo dirá.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O novo treinador alviceleste não precisa de apresentações e eleva o patamar do clube na disputa da série B, que começa em um mês. Mesmo sem trabalhar nos últimos dois anos - neste período teve um problema cardíaco e precisou passar por um cateterismo - será certamente uma das atrações do Brasileiro.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Resta saber se mesmo inativo, o treinador se manteve atualizado em relação a questões táticas, planejamento, ao mercado do futebol e métodos de treinamento. O dia a dia vai mostrar em que condições o vitorioso treinador chega ao Tubarão.





O lado positivo é que Adilson Batista quer muito voltar ao mercado, sobretudo após o infarto que sofreu. É ainda jovem - 53 anos - e tem muitas aspirações na carreira. Vislumbrou no LEC uma ótima oportunidade para voltar ao mercado. Para o Londrina não poderia haver nome melhor.





A contratação surpreendeu a quase todos, visto a pasmaceira que foram as últimas contratações de treinadores por parte da gestora. Quase sempre do mesmo nível e de escalões inferiores do futebol brasileiro.

Continua depois da publicidade





Adilson Batista já esteve entre os grandes técnicos brasileiro e quer voltar a este patamar. Certamente um treinador deste quilate, vai exigir mais do clube em termos de nomes e contratações. Não viria para se submeter apenas ao elenco limitado que aí está.





O Londrina terá que elevar o seu patamar de reforços para que o treinador possa superar todas as expectativas em relação ao seu trabalho. E fica a torcida para que os dois lados tenham alcançado os seus objetivos no final da temporada.





O técnico chegou ao CT do Londrina e já deixou um recado para todos: