Admiradores da cultura oriental aproveitam feriado na Expo Japão 2024

O segundo dia de programação da Expo Japão 2024, nesta quinta-feira (30), reuniu grande público, de diferentes gerações, em todas as áreas de visitação.





Considerada um dos maiores eventos da cultura japonesa do Paraná, a feira teve início na quarta-feira (29), véspera de feriado, e segue até domingo (2) na Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina).



A exposição que enaltece a cultura japonesa anualmente, nesta ocasião tem um motivo especial: homenageia a cidade de Londrina por seus 90 anos, a ser comemorado em dezembro.







O respeito às tradições e à história também compõem a feira e logo na chegada é possível acompanhar exposição fotográfica. Uma das imagens se destaca. É uma partida de beisebol, da década de 50 e um respeitável público em destaque.

Denominada “Tradição, Memória e Cultura”, a exposição apresenta o registro fotográfico de imigrantes e do clube, desde os primeiros anos do surgimento de Londrina. São 25 fotos provenientes do Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, acervo da Acel e de famílias de pioneiros.







Com atrações para todas as idades, a dinâmica dos visitantes traz sugestões tão criativas como enriquecedoras.

Para a professora e contadora de histórias Renata Suzue Ogata, trata-se de um dia especial em família. Ela chegou ao espaço antes do meio-dia para acompanhar as premiações dos alunos da rede municipal de Ensino.





"Um concurso de produção textual chamado 'O Japão que inspira'. Até às 17 horas estava lá. Londrina tem essa tradição e felizmente, graças a essa estrutura, estamos muito bem representados. Um evento encantador e muito bem organizado, diz ao observar uma das expositoras."

