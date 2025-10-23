Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Transferida para Londrina

Advogada vítima de incêndio em Cascavel segue entubada e em estado grave no HU

Bruno Souza - Redação Bonde
23 out 2025 às 17:32

Compartilhar notícia

Reprodução
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A advogada Juliane Vieira, 28, - que foi transferida para o HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), na última sexta-feira (17), após sofrer queimaduras em 70% do corpo em Cascavel (Oeste) - segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave. Na última atualização, ela estava em estado gravíssimo, o que, com a atualização, sinaliza melhora clínica.


De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ela está recebendo cuidados no Centro de Tratamento de Queimados. Ainda segundo a nota disponibilizada à reportagem, o estado de saúde de Vieira é grave, mas apresenta estabilidade. Ela se encontra entubada e sedada.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Conforme o Portal Bonde noticiou, a advogada sofreu as queimaduras ao resgatar a mãe Sueli Vieira, de 51 anos, e uma criança de 4 anos durante um incêndio em um prédio de Cascavel.  O traslado da jovem para Londrina deveria ter sido feito ainda na quinta-feira (16), mas  foi adiado em razão da chuva que atingiu a região.


Segundo o Portal G1, o Hospital São Lucas, onde Sueli está internada, confirmou, nesta quarta-feira (22), a transferência dela para a enfermaria. Ela estava na UTI desde a ocorrência do incêndio. A reportagem entrou em contato com o hospital, que não quis confirmar a informação por telefone.


Incêndio no prédio

Cadastre-se em nossa newsletter


O incêndio ocorreu na quarta-feira (15) em um apartamento localizado no 13º andar de um edifício residencial no Centro do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia intensa emissão de fumaça e risco de propagação para unidades vizinhas, o que motivou a imediata evacuação do edifício, o combate direto às chamas e o resgate às vítimas.

Durante a atuação, dois bombeiros militares ficaram feridos e necessitam de atendimento médico. Um deles, o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini, sofreu queimaduras de terceiro grau e segue internado em observação.

advogada incêndio Hospital Universitário HU UEL Incendio incêndio prédio Fogo Cascavel Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas