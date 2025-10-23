Advogada vítima de incêndio em Cascavel segue entubada e em estado grave no HU

A advogada Juliane Vieira, 28, - que foi transferida para o HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), na última sexta-feira (17), após sofrer queimaduras em 70% do corpo em Cascavel (Oeste) - segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave. Na última atualização, ela estava em estado gravíssimo, o que, com a atualização, sinaliza melhora clínica.





De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ela está recebendo cuidados no Centro de Tratamento de Queimados. Ainda segundo a nota disponibilizada à reportagem, o estado de saúde de Vieira é grave, mas apresenta estabilidade. Ela se encontra entubada e sedada.

Conforme o Portal Bonde noticiou, a advogada sofreu as queimaduras ao resgatar a mãe Sueli Vieira, de 51 anos, e uma criança de 4 anos durante um incêndio em um prédio de Cascavel. O traslado da jovem para Londrina deveria ter sido feito ainda na quinta-feira (16), mas foi adiado em razão da chuva que atingiu a região.





Segundo o Portal G1, o Hospital São Lucas, onde Sueli está internada, confirmou, nesta quarta-feira (22), a transferência dela para a enfermaria. Ela estava na UTI desde a ocorrência do incêndio. A reportagem entrou em contato com o hospital, que não quis confirmar a informação por telefone.



