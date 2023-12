Aeroporto de Londrina deve receber mais de 24 mil pessoas entre o Natal e Réveillon

As festas de final de ano irão movimentar o Aeroporto de Londrina nas próximas semanas. O terminal, administrado pela CCR Aeroportos, receberá mais 24 mil passageiros durante o período que compreende o Natal e ao Réveillon. O aumento no fluxo de pessoas deve ocorrer entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro.





A movimentação esperada para o período será 11% maior do que a registrada no ano anterior, quando 21.696 passageiros estiveram no Aeroporto de Londrina. Neste período, que vai desde a sexta-feira antes do Natal até o primeiro dia útil de 2024, serão 232 operações de pousos e decolagens.

Parte destes viajantes que vão desembarcar na cidade irão aproveitar os atrativos da região, como o Jardim Botânico, Lago Igapó, entre outras opções de museus e gastronomia.





De acordo com o gerente do Aeroporto de Londrina, Antonio Montano, o espaço estará pronto para receber os passageiros com segurança e conforto.





“Os visitantes irão se deparar com um aeroporto em pleno processo de reforma. Contudo, nenhuma operação será afetada e conseguiremos recebê-los com toda a qualidade já reconhecida em nosso terminal”, afirmou.





Em todos os 14 aeroportos com voos comerciais administrados pela CCR Aeroportos no Brasil, são esperadas, aproximadamente, 530 mil pessoas entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro.