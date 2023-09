Marcelo Belinati garante instalação do ILS no Aeroporto de Londrina

Uma semana após a solenidade de anúncio sobre os investimentos de R$ 185 milhões para obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Londrina, o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aérea) da FAB (Força Aérea Brasileira) informou, nesta sexta-feira (1º), que não tem previsão de aquisição e instalação do ILS CAT I no terminal. O instrumento, com siglas em inglês, auxilia os pilotos em procedimentos de pousos em condições adversas de tempo na aproximação com a pista do aeroporto.





No entanto, em entrevista à FOLHA, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), garante que a cidade vai ter o ILS e também o ALS (Sistema de Luzes de Aproximação). "Na própria concessão dos aeroportos o Governo Federal, que é quem instala o aparelho do ILS, colocou a exigência para que a concessionária fizesse todas as obras de adequação do aeroporto para receber o aparelho do ILS."

No evento de anúncio de investimentos, o prefeito lembrou que a Prefeitura de Londrina já destinou R$70 milhões na desapropriação de imóveis no entorno, viabilizando as obras de ampliação de pista e que um dos objetivos principais seria viabilizar a instalação do ILS. O prefeito informou que o instrumento de segurança está garantido pelo Governo Federal. "Essas obras de adequação do terminal serão feitas pela concessionária e assim que elas estiverem andando, a CCR fará a solicitação ao órgão da aeronáutica e só depois disso eles autorizam ou não a aquisição. Eu conversei com várias autoridades federais que me garantem que Londrina terá sim o ILS", disse Belinati.





O prefeito reforça que a solicitação à FAB deve ser feita apenas quando o terminal estiver de fato adaptado para receber o instrumento de segurança. "Tem que ser feitas as obras e, a partir do momento que elas avançarem, é o momento de fazer uma solicitação formal do aeroporto para aquisição do ILS. O aparelho não será da concessionária e sim de segurança de voo da aeronáutica. Londrina, no momento adequado, terá o ILS." afirma.

Em nota enviada à imprensa pela FAB, o Decea concluiu que os procedimentos de aproximação por instrumentos atuais já atendem às necessidades operacionais para a cabeceira 13, que é a de uso preponderante para pousos e decolagens do aeródromo, o que possibilita aos usuários capacitados em voo por instrumento regularidade, segurança e fluidez das operações aéreas. Ou seja, o órgão da Força Aérea descarta, neste momento, a substituição pelo ILS. Quanto aos questionamentos sobre aquisição e instalação, a Força Aérea esclarece que "não cabe ao Decea a obrigatoriedade de aquisição e instalação do referido equipamento".





Já a CCR Aeroportos, concessionária que administra o aeroporto de Londrina, informa que o contrato aponta que apenas os custos para obras de infraestrutura para receber o instrumento são de responsabilidade dela, como foi anunciado em evento no Aeroporto de Londrina no dia 24 de agosto.





Em nota enviada à imprensa, a CCR aponta que a concessionária será responsável pelos custos decorrentes da eventual realocação de instalações e de infraestrutura para receber o ILS. A empresa informou que as únicas exceções que são de responsabilidade previstas em contrato são equipamentos de auxílios visuais e elencou: "PAPI, VASIS, ALS, balizamento de pista de pouso e de taxi, luzes de eixo de pista de pouso e de eixo de pista de taxi, luzes de zona de toque, barras de parada, farol de aeródromo e biruta".





