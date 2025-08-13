Pesquisar

Erro do fiscal

Agente da CMTU que estacionou veiculo de maneira irregular em Londrina afirma que passou mal

Redação Bonde
13 ago 2025 às 16:22

Crédito: Força Aérea Oficial
Um veículo da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) de Londrina foi flagrado estacionado de forma irregular nesta terça-feira (12), na rua Tietê (Região Central). Lamentando o ocorrido, a CMTU confirmou que se tratava de um automóvel da sua frota e que o agente que o conduzia alegou ter "se sentido mal" e, por isso, "precisou estacionar rapidamente para evitar um acidente".


De acordo com a justificativa do funcionário, como "aquele era o único espaço disponível para estacionar" e o estabelecimento tinha banheiro e alimento, optou por cometer a infração de trânsito. Deixando o carro parado em uma esquina.

Se desculpando pelo fato, o órgão - responsável pelo trânsito do município - informou que o funcionário recebeu a aplicação de uma advertência e suspensão do direito de dirigir "qualquer veículo oficial da Companhia pelo prazo de 30 dias". Um auto de infração também poderá ser aplicado ao condutor, a depender da decisão de uma apuração feita por um setor responsável.  


Reiterando seu compromisso com a comunidade londrinense, a CMTU destacou que o caso é isolado e que seus 300 funcionários devem "respeitar as regras" para promoção de "um trânsito mais seguro e menos violento em Londrina", concluiu em nota.


Confira a nota completa:

"A CMTU lamenta a prática irregular por parte de um dos seus colaboradores e pede desculpas pela atitude a toda comunidade londrinense. O funcionário admitiu o estacionamento irregular, alegando que estava se sentindo mal e precisou estacionar rapidamente para evitar um acidente e optou pelo local por haver um banheiro e alimento, e que aquele era o único espaço disponível para estacionar o veículo.


Ao colaborador foi aplicada uma penalidade de advertência e a suspensão da prerrogativa de dirigir veículo oficial da Companhia pelo prazo de 30 dias. A Gerência de Fiscalização de Trânsito vai apurar a possibilidade de aplicação de auto de infração ao condutor, de acordo com a legislação vigente.


A CMTU ressalta que este é um caso isolado diante da conduta diária responsável dos seus 300 funcionários na prestação de serviços aos cidadãos e reitera o seu compromisso e de seus colaboradores em respeitar as regras e normas para um trânsito mais seguro e menos violento em Londrina."


CMTU Londrina infração de trânsito Funcionário público Regras de trânsito
