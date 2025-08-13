Criança de 5 anos é esquecida dentro de carro e é salva por populares em Londrina

Uma criança de 5 anos foi resgatada por populares na manhã desta quarta-feira (13) após ser esquecida dentro de um carro próximo à Escola Municipal José Garcia Vilar, no Jardim Panorama (Zona Leste). Ela passa bem.





De acordo com o relato à Guarda Municipal de uma professora que presenciou a ação, o menino foi retirado do veículo por moradores que perceberam a situação por volta das 11h. Ele estava no carro desde o início da manhã, quando o pai o esqueceu após deixar o filho mais velho na escola.





Momentos depois do resgate, o tutor da criança chegou ao local e afirmou ser usuário de drogas, dizendo não se lembrar de nada do que havia acontecido ao longo da manhã. Ele foi conduzido ao CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão) por abandono de incapaz.