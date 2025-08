'Agosto Dourado' terá atividade de formação sobre amamentação no HU de Londrina

Agosto é o mês dedicado à promoção do aleitamento materno no Brasil. Em Londrina, a programação do “Agosto Dourado” terá início no dia 8 de agosto, com uma atividade de formação, atualização e troca de experiências no anfiteatro do HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), localizado na Avenida Robert Koch, N°60. O evento irá começar às 7h30 e segue até as 13h, com uma série de palestras e discussões voltadas ao tema.





A atividade propõe o reconhecimento da importância da amamentação para melhorar não somente a saúde e a qualidade de vida de bebês e das mulheres, mas também de famílias e comunidades inteiras. A programação será voltada a profissionais das Unidades Básicas de Saúde, hospitais, maternidades e ambulatórios do município, além de integrantes da 17ª Regional de Saúde. A expectativa é de reunir cerca de 200 participantes.

Neste ano, o tema definido pela World Alliance for Breastfeeding Action (Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno) para a Semana Mundial da Amamentação é: “Priorize a amamentação: Crie Sistemas de Apoio Sustentáveis”.





E entre os temas discutidos no evento, estará “Estratégias e ferramentas em 2025 para promoção do aleitamento materno em seus aspectos sustentáveis e ecológicos”, com uma mesa redonda que abordará três eixos principais: Rede Alyne e seu potencial impacto na promoção da amamentação; Teleconsultoria em aleitamento materno; e a promoção do aleitamento na Linha Guia de Cuidado à Saúde da Criança da Sesa 2025.

A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, em parceria com o Banco de Leite Humano do HU/UEL.





Segundo a coordenadora de Saúde da Criança e Aleitamento Materno da Saúde, Gabriela Curan, a expectativa é que o evento proporcione um espaço de troca qualificada entre os profissionais. “Concentramos pessoas que atuam em cenários diferentes e, por isso, com perspectivas diferentes. O coletivo se torna mais rico, mais plural e mais contributivo do que uma cabeça pensando sozinha. Temos grandes expectativas de criar um ambiente de atualização e engajamento”, afirmou.

Como preparação para a campanha, em julho foi realizada a oficina “Esquenta Agosto Dourado”, que marcou o início das atividades voltadas à promoção do aleitamento materno. O encontro abordou temas como o manejo da amamentação e as principais complicações enfrentadas nesse processo.





Curan explicou como a oficina foi estruturada. “Realizamos um circuito de manejo, no qual os participantes foram divididos em grupos para discutir temas como ingurgitamento mamário, doação de leite, percepção materna de pouco leite e trauma mamilar. Utilizamos cartazes para que os grupos registrassem sugestões de ações que pudessem prevenir e resolver essas situações”, relatou.

A expectativa é que essa oficina retorne ao longo do mês de agosto com outros grupos de profissionais da área da saúde.





Em Londrina, mulheres que encontrem dificuldades no processo de amamentação podem buscar auxílio na UBS do seu território. Em casos que possam demandar de recursos adicionais, a UBS pode referenciar essas pacientes para o Banco de Leite Humano do HU.

Programação Formação Agosto Dourado





7h30 – Acolhimento | música ao vivo

8h15 – Mesa de autoridades





8h50 – Fala de abertura: “SMAM 2025: o prioritário, sustentável e ecológico aleitamento materno”

09h20 – Mesa redonda: Estratégias e ferramentas em 2025 para promoção do amamentação em seus aspectos sustentáveis e ecológicos





– Rede Alyne e seu potencial impacto na promoção da amamentação





– Teleconsultoria em amamentação





– A promoção do amamentação na Linha Guia de Cuidado Saúde da Criança da SESA 2025





10h40 – Intervalo





11h15 – Custo e impactos da não amamentação: o que a mãe e a família precisam saber





12h10 – Teste de provocação oral e APLV





13h – Encerramento









