Alisson Lima se apresenta nesta terça na Concha Acústica de Londrina

O cantor Alisson Lima se apresentará nesta terça-feira (12) a partir das 19h, durante a ''Feira Gastronômica Central - Comida de Rua'', na Concha Acústica de Londrina. A feira contará também com diversas barracas de alimentação, iniciando às 18h, com previsão de encerramento, às 22h.





Dentre as opções de comes e bebes, terá kaftas recheadas, pizzas, macarronada, churrasco, yakisoba, burrito, sushi, porções de boteco, alcatra acebolada, pernil acebolado, frango frito, bolinho de carne, doces, bombons, palha Italiana, brigadeiros, pastel, croissant doce e salgado, hortifruti, frutas, torresmo, lanches prensado e açai. Além de opções de bebidas como, caldos, quentão, caldo de cana, beertruck, pilsen, larger e ipa. Para as crianças, terá ainda cama elástica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





SERVIÇO: FEIRA GASTRONÔMICA CENTRAL - COMIDA DE RUA





Local: Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, rua de paralelepípedos entre o Correio Central e a Concha Acústica.

Publicidade

Horário da feira: Das 18h00 às 22h00.

Horário Acústico: Cantor Alisson Lima das 19h às 22h.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.





Leia também: