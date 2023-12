Alunos e professores da rede municipal de ensino entram em férias nesta quinta-feira

A Rede Municipal de Educação de Londrina entra em férias escolares a partir da próxima quinta-feira (21). Atualmente, a rede contabiliza 46.549 alunos, dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), do Ensino Fundamental, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos. Conta, ainda, com 4.876 professores nas Escolas e CMEIs, e 909 professores nos CEIs.





Há 34.913 alunos matriculados nas escolas do Ensino Fundamental, incluindo estudantes da EJA e algumas turmas de P4 e P5; 5.191 crianças nos CMEIs, que atendem do CB ao P5, e outras 6.445 nos CEIs filantrópicos, que vai do CB ao P4. O município contabiliza 58 CEIs parceiros (filantrópicos), 33 CMEIs e 88 escolas de Ensino Fundamental, localizadas na zona urbana e rural.





Após o período das férias, as unidades escolares reabrem no dia 22 de janeiro de 2024 para atendimento da secretaria escolar (matrículas, transferências, atendimentos às demandas da comunidade). Neste dia, iniciam também as empresas terceirizadas de limpeza e merenda.





A equipe gestora (diretores e coordenadores) retornam no dia 24 de janeiro e terão curso de formação nos dias 29 e 30 de janeiro.





Já os professores retornam dia 1 de fevereiro. Haverá prática pedagógica para orientações gerais de início do ano letivo e planejamento inicial nos dias 1 e 2 de fevereiro. A prática pedagógica é um momento para organizar o próximo semestre e fazer os encaminhamentos necessários, apresentando os objetivos a serem alcançados. As crianças retornam às aulas dia 5 de fevereiro.