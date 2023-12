Prefeitura de Londrina assumirá creches da UEL a partir de 2024

A Prefeitura Municipal de Londrina e a UEL (Universidade Estadual de Londrina) formalizaram, nesta sexta-feira (15), um termo de cooperação para manutenção dos dois CEIs (Centros de Educação Infantil) da universidade, localizados no campus e no Jardim Pérola, nas proximidades do Hospital Universitário, na região leste. Pelo convênio, a UEL cederá a infraestrutura dos prédios e o município, os professores. Cada unidade atenderá, a partir do próximo ano letivo, 108 crianças, totalizando 216 alunos.



Metade das vagas será direcionada a filhos de professores, estudantes e servidores da Universidade, via seleção do Serviço de Bem-Estar à Comunidade. O Sebec recebe inscrições até o dia 8 de janeiro. O restante das vagas será preenchido via Central de Vagas da Secretaria Municipal de Educação de Londrina.







O termo de cooperação foi debatido durante os últimos anos e envolveu as procuradorias júridicas da UEL e do município para encontrar um modelo de parceria pública que pudesse evitar o fechamento das unidades. Isso porque a universidade não tinha condições de repor o quadro de professores dos centros. Pelo termo assinado nesta sexta, duas entidades que participaram do edital de chamamento da Secretaria de Educação, Associação Alaíde Fausto de Souza e Instituto Pé Vermelho, assumirão as unidades do Campus e do HU, respectivamente.



Pelo trabalho, a prefeitura repassará às entidades cerca de R$ 2 milhões anualmente para o pagamento dos professores. Os mais de 200 alunos passarão a receber a merenda diária, uniformes e material didático seguindo o modelo adotado em 58 CEI do município, que já são terceirizadas a entidades. Ao todo, 6,3 mil crianças de zero a cinco anos são atendidas na Educação Infantil.