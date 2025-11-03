Ambulantes já podem se credenciar para vender no Lago 2 durante Londrinatal

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) abriu nesta segunda-feira (3) as inscrições para pedidos de credenciamento para vendedores ambulantes que quiserem montar pontos de venda no entorno do Lago Igapó II durante o Londrinatal. Os interessados têm até a próxima sexta-feira para se cadastrar junto à companhia. Os pontos aprovados poderão ser explorados entre 16 de novembro e 10 de janeiro de 2026.





A CMTU vai disponibilizar 23 pontos, que serão devidamente demarcados em frente ao Lago Igapó II, na Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, entre a Avenida Higienópolis e a Rua Tijuca. Será permitida a venda de alimentos e bebidas (carrinhos, tendas e barracas para pessoas físicas, e veículos food-truck e trailer para pessoas jurídicas) e a comercialização de produtos diversos, como artesanatos, souvenires e brinquedos. Para o comércio com carrinho manual serão 10 vagas; food-trucks e trailer, sete; e tendas e barracas, seis vagas.

Publicidade

Publicidade





Haverá sorteio para a distribuição dos pontos, que será realizado em sessão pública na sede da CMTU, dia 11 de novembro, às 9h. Depois disso, a retirada da autorização poderá ser feita nos dias 13 e 14 de novembro, e se dará mediante a apresentação do comprovante de pagamento das taxas obrigatórias por parte do proponente.





A CMTU ressalta que não será concedida mais que uma permissão para exploração do comércio por pessoa física ou pessoa jurídica e as taxas são de R$ 939,86 (barracas, tendas e carrinhos manuais) e R$ 1.605,72 (food-truck e trailer).

Publicidade





A gerente de Fiscalização de Posturas e Cidade Limpa da CMTU, Rosária Reis, salientou que haverá fiscalização todos os dias, e as ações serão reforçadas nos fins de semana e feriados, inclusive com o apoio da Guarda Municipal. Quem cometer irregularidades poderá ter a autorização revogada e/ou receber multa, que varia de acordo com o tipo da infração cometida, indo de R$ 712,50 a R$ 28.500,00. Os produtos também poderão ser apreendidos.





“Importante ressaltar que não será permitida a comercialização de alimentos sem a autorização da Vigilância Sanitária ou com a autorização em nome de terceiros. Os produtos comercializados não poderão ser diferentes do constante nesta autorização”, esclareceu Reis.

Publicidade





Passeios de trenzinho





O transporte recreativo de passageiros, através de ônibus, carretas, trenzinhos ou similares, também poderá ser feito durante o Londrinatal, de 16 de novembro a 10 de janeiro. O edital de chamamento para estes serviços também já foi publicado pela CMTU.

Publicidade





A companhia estabeleceu três roteiros de passeios: saída da Avenida Higienópolis, 2.305; Avenida Juscelino Kubitschek; Rua Paranaguá; Avenida Aminthas de Barros; Rua Professor Joaquim de Matos Barreto; Avenida Ayrton Senna da Silva e Avenida Madre Leônia Milito, finalizando depois no mesmo ponto de partida.





A outra opção é a saída da Avenida Higienópolis, 2.285; Avenida Juscelino Kubitschek; Retorno pela Avenida Higienópolis; Avenida Madre Leônia Milito; Avenida Ayrton Senna da Silva; Retorno pela Rua Professor Joaquim de Matos Barreto; Avenida Ayrton Senna da Silva; Avenida Madre Lêonia Milito e Avenida Higienópolis, de onde retorna para o mesmo ponto de partida.

Publicidade





O terceiro roteiro é a saída da Praça da Bandeira, em trajeto a ser sugerido pelas proponentes, que será analisado e aprovado a critério da CMTU. Os interessados também poderão sugerir uma outra rota, que também deverá passar pelo crivo da companhia.





Inscrições

Publicidade

Os pedidos de credenciamento e a apresentação da documentação necessária, tanto para a liberação do comércio ambulante quanto para o transporte recreativo de passageiros, deverão ser realizados até sexta-feira (7), das 8h às 17h. A entrega deverá ser feita no Setor de Protocolo e Atendimento, na sede da CMTU (Rua Professor João Cândido, 1.213, Centro).





Para mais detalhes sobre o comércio de ambulantes, o interessado poderá consultar o edital da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, clicando aqui. Já para a exploração dos serviços de transporte recreativo, o interessado poderá consultar este site.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelos telefones (43) 3379-7922 ou (43) 3379-7909, em horário comercial.