Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
NA CMTU

Ambulantes já podem se credenciar para vender no Lago 2 durante Londrinatal

Redação Bonde com assessoria de imprensa
03 nov 2025 às 15:23

Compartilhar notícia

Foto: -Vivian-Honorato/N.Com/Arquivo
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) abriu nesta segunda-feira (3) as inscrições para pedidos de credenciamento para vendedores ambulantes que quiserem montar pontos de venda no entorno do Lago Igapó II durante o Londrinatal. Os interessados têm até a próxima sexta-feira para se cadastrar junto à companhia. Os pontos aprovados poderão ser explorados entre 16 de novembro e 10 de janeiro de 2026. 


A CMTU vai disponibilizar 23 pontos, que serão devidamente demarcados em frente ao Lago Igapó II, na Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, entre a Avenida Higienópolis e a Rua Tijuca. Será permitida a venda de alimentos e bebidas (carrinhos, tendas e barracas para pessoas físicas, e veículos food-truck e trailer para pessoas jurídicas) e a comercialização de produtos diversos, como artesanatos, souvenires e brinquedos. Para o comércio com carrinho manual serão 10 vagas; food-trucks e trailer, sete; e tendas e barracas, seis vagas.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Haverá sorteio para a distribuição dos pontos, que será realizado em sessão pública na sede da CMTU, dia 11 de novembro, às 9h. Depois disso, a retirada da autorização poderá ser feita nos dias 13 e 14 de novembro, e se dará mediante a apresentação do comprovante de pagamento das taxas obrigatórias por parte do proponente.


A CMTU ressalta que não será concedida mais que uma permissão para exploração do comércio por pessoa física ou pessoa jurídica e as taxas são de R$ 939,86 (barracas, tendas e carrinhos manuais) e R$ 1.605,72 (food-truck e trailer).

Publicidade


A gerente de Fiscalização de Posturas e Cidade Limpa da CMTU, Rosária Reis, salientou que haverá fiscalização todos os dias, e as ações serão reforçadas nos fins de semana e feriados, inclusive com o apoio da Guarda Municipal. Quem cometer irregularidades poderá ter a autorização revogada e/ou receber multa, que varia de acordo com o tipo da infração cometida, indo de R$ 712,50 a R$ 28.500,00. Os produtos também poderão ser apreendidos.


“Importante ressaltar que não será permitida a comercialização de alimentos sem a autorização da Vigilância Sanitária ou com a autorização em nome de terceiros. Os produtos comercializados não poderão ser diferentes do constante nesta autorização”, esclareceu Reis.

Publicidade


Passeios de trenzinho


O transporte recreativo de passageiros, através de ônibus, carretas, trenzinhos ou similares, também poderá ser feito durante o Londrinatal, de 16 de novembro a 10 de janeiro. O edital de chamamento para estes serviços também já foi publicado pela CMTU.

Publicidade


A companhia estabeleceu três roteiros de passeios: saída da Avenida Higienópolis, 2.305; Avenida Juscelino Kubitschek; Rua Paranaguá; Avenida Aminthas de Barros; Rua Professor Joaquim de Matos Barreto; Avenida Ayrton Senna da Silva e Avenida Madre Leônia Milito, finalizando depois no mesmo ponto de partida.


A outra opção é a saída da Avenida Higienópolis, 2.285; Avenida Juscelino Kubitschek; Retorno pela Avenida Higienópolis; Avenida Madre Leônia Milito; Avenida Ayrton Senna da Silva; Retorno pela Rua Professor Joaquim de Matos Barreto; Avenida Ayrton Senna da Silva; Avenida Madre Lêonia Milito e Avenida Higienópolis, de onde retorna para o mesmo ponto de partida.

Publicidade


O terceiro roteiro é a saída da Praça da Bandeira, em trajeto a ser sugerido pelas proponentes, que será analisado e aprovado a critério da CMTU. Os interessados também poderão sugerir uma outra rota, que também deverá passar pelo crivo da companhia.


Inscrições 

Publicidade

Os pedidos de credenciamento e a apresentação da documentação necessária, tanto para a liberação do comércio ambulante quanto para o transporte recreativo de passageiros, deverão ser realizados até sexta-feira (7), das 8h às 17h. A entrega deverá ser feita no Setor de Protocolo e Atendimento, na sede da CMTU (Rua Professor João Cândido, 1.213, Centro).


Para mais detalhes sobre o comércio de ambulantes, o interessado poderá consultar o edital da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, clicando aqui. Já para a exploração dos serviços de transporte recreativo, o interessado poderá consultar este site.

Cadastre-se em nossa newsletter


Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelos telefones (43) 3379-7922 ou (43) 3379-7909, em horário comercial.

Economia Londrina CMTU cadastro para ambulantes ambulantes londrina Londrinatal
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas