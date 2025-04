Anne Moraes admite que houve ‘confusão patrimonial’ e nega irregularidades financeiras da Ada Londrina

A vereadora Anne Moraes (PL) admitiu “confusão patrimonial” entre as contas da ADA (Associação de Defesa dos Animais) e suas contas pessoais, mas negou irregularidades financeiras na instituição que preside. A parlamentar falou à imprensa, nesta quarta-feira (23), após expedição de liminar pela Justiça determinando intervenção na ADA.





Acompanhada de advogados, Anne recebeu a imprensa na sede da associação, que ocupa o espaço de três chácaras no patrimônio Warta, na zona rural de Londrina. Ela fez questão de mostrar as condições em que vivem os cerca de 600 cachorros e 50 gatos, e permitiu que os jornalistas entrassem no seu quarto, um pequeno cômodo mobiliado com uma cama de casal e uma arara onde estavam pendurados cabides com roupas. Por todos os aposentos, havia animais circulando.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Nunca existiu desvio de dinheiro. Existiu uma confusão patrimonial porque existia uma necessidade emergencial e eu cobria essas necessidades da forma que eu podia fazer”, disse a vereadora.





A liminar foi em resposta a uma ação civil pública movida pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná), segundo a qual Anne Moraes teria custeado despesas particulares, como gastos em restaurantes, planos de saúde para ela e para a mãe, serviços de táxi e tratamentos estéticos com dinheiro que deveria ser utilizado para a manutenção da associação.

Publicidade





NÃO NEGA GASTOS





A vereadora não negou nenhum dos gastos apontados pelo MP, mas afirmou que todos eles são justificáveis. Os planos de saúde, de acordo com a vereadora, eram oferecidos pela ADA como benefício aos seis funcionários, inclusive para ela e a mãe, que trabalhavam na associação. “Várias vezes fui atacada por animais. Fiquei doente aqui dentro. Nem todo mundo aceitou (o plano de saúde), mas quem aceitou teve esse benefício.”

Publicidade





As despesas com alimentos seriam referentes às confraternizações semanais feitas com os funcionários. “Se vocês puxarem esses recibos, vão ser todos os sábados e feriados em que eu sentava com os funcionários e conversava com eles para perguntar o que estava acontecendo, o que eles estavam achando e explicar para eles as dificuldades. Não tem nada de improbidade, não tem nada errado de desvio.”





Sobre os tratamentos estéticos, a parlamentar disse ter ficado “assustada” por esse questionamento ter sido feito por uma mulher, referindo-se à promotora Révia de Paula Luna. “Durante muito tempo eu me ignorei. Entrei em depressão, fiquei doente. Quando eu consegui reunir forças para me cuidar, para me tratar, para me recuperar, fiz um tratamento psicológico, fiz um tratamento médico, passei por uma (cirurgia) bariátrica, eu fiz tratamentos estéticas porque sou uma mulher. Não é porque sou presidente de uma ONG, não é porque eu sou uma protetora que tenho que viver vestida como uma mendiga.”

Publicidade





Mesmo admitindo as intervenções médicas e estéticas, Anne Moraes disse que nunca usou nesses procedimentos o dinheiro que deveria ser destinado ao bem-estar dos animais.