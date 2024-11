Após cinco anos longe dos palcos, GAF faz show gratuito nesta quinta em Londrina

O show gratuito de reunião do quarteto londrinense GAF será nesta quinta-feira (14), às 21h, no Bar.Bearia (Rua Quintino Bocaiúva, 875). Após cinco anos longe dos palcos, a apresentação marca o retorno da banda, com o lançamento do single “Eu Brindo a Vida”, que estará disponível nas principais plataformas de streaming musical. A noite ainda contará com a discotecagem da compositora e DJ Nara Sacca.





Trajetória

Prestes a completar 30 anos de história em 2025, a banda GAF (@bandagaflondrina), sigla de Garotos Antenados Falando, tem quatro álbuns em sua discografia: Garotos Antenados Falando (2003), 5 Antenados (2004), Sonoridade Em Frequência Positiva (2007) e A Viagem É Contínua (2008).





Atualmente, o quarteto formado por Marcelo Sapão (vocal), Bruno Pamplona (bateria), Rafael Bueno (guitarra) e Pedro Portello (baixo) finaliza o novo álbum em estúdio e se prepara para lançá-lo no próximo ano para comemorar as três décadas de existência.

Conhecida por sua mescla de hip hop com rock e suas vertentes, a banda GAF emplacou hits nas rádios locais, como “Tudo que você não imaginava” e “Seres Espaciais”, fez centenas de shows e dividiu o palco com grandes artistas do cenário nacional como Marcelo D2 , Racionais MCs , Fresno , Patife Band , CPM 22 , Charlie Brown Jr, entre outros.





SERVIÇO

Show da banda GAF e lançamento do single “Eu Brindo a Vida”

Discotecagem: Nara Sacca

Data: 14 de novembro (quinta-feira)

Horário: 21 horas

Local: Bar.Bearia (Rua Quintino Bocaiúva, 875)

Entrada gratuita

Mais informações sobre a GAF estão no perfil da banda no Instagram