Comércio de Londrina abre nesta sexta e vai fechar no dia 20 de novembro

O comércio varejista de Londrina e região poderá abrir as portas nesta sexta-feira (15), quando é comemorada a Proclamação da República. Houve um acordo nesta quarta-feira (13) entre o Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) e o Sindecolon (Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina).





Com isso, o empresário que quiser poderá assinar o termo de adesão para a abertura no feriado. O comércio de rua funcionará das 9h às 18h, os shoppings seguirão o horário de domingo, das 14h às 20h, e os supermercados abrirão normalmente.

O acordo prevê que o empregado do comércio de rua receberá remuneração de R$ 150 no final do expediente, R$ 25 para refeição e uma folga compensatória até 31 de março de 2025.





“Os empresários que forem abrir no feriado precisam entrar em contato com o Sincoval para obter esse termo de adesão, que é a segurança jurídica para utilizar a mão de obra nesta data”, afirma Ovhanes Gava, presidente do Sincoval.

Ele explica que a proposta apresentada para os trabalhadores foi a mesma do feriado de 12 de outubro. Em contrapartida, ficou pacificado que os estabelecimentos fecharão no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que será feriado nacional pela primeira vez.





“É uma coisa inédita para o comércio de rua, tudo está sendo uma nova experiência. Estamos mobilizando os órgãos de imprensa, os empresários, a fim de dar a devida publicidade”, acrescenta Gava.





