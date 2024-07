Após vários contratempos, novo Fórum Criminal de Londrina deve ser concluído em 2025

Obra pública mais cara – e atrasada – de Londrina, a construção do novo Fórum Criminal deverá ficar pronta somente no ano que vem. Segundo o TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná), o prazo previsto é janeiro. Atualmente, o percentual executado do cronograma físico-financeiro estipulado em contrato está em 68%. O prédio começou a ser erguido no Centro Cívico em 2019 e desde então foram vários contratempos.







A primeira empresa contratada foi dispensada com apenas 6% de intervenções realizadas após entrar com pedido de recuperação judicial, com a rescisão acontecendo de forma amigável no início de 2020. A segunda colocada na licitação, na época, foi convocada a assumir os trabalhos, que foram retomados em março do mesmo ano, com projeção de entrega em 20 meses, ou seja, novembro de 2021.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além disso, em 2019, uma parte da estrutura antiga desmoronou, deixando duas pessoas que passavam pela calçada, do lado de fora, feridas de forma leve. O tribunal informou à FOLHA que a “obra está na fase de acabamentos, com a instalação das esquadrias, colocação de azulejos nos banheiros e copas, colocação do porcelanato, emassamento das paredes internas e instalação da infraestrutura de elétrica, lógica e ar-condicionado”.





O custo estimado há cinco anos era de R$ 52,1 milhões, no entanto, o montante agora está em R$ 64,7, orçamento 24% superior. Isso, de acordo com o que foi justificado pelo TJ-PR, por conta da “concessão de reequilíbrios, aditivos de serviços não previsto inicialmente e reajustes”.

Publicidade





Quem passa pelo espaço onde estão a prefeitura e a câmara vê a estrutura da Justiça ganhando forma aos poucos. “É uma obra que está ficando muito bonita, mas parece sem fim. Como fica num ponto que não impacta na rotina do motorista, dos cidadãos em geral, as pessoas não percebem o tanto a demora, mas deveriam ficar mais atentas", avaliou o autônomo Rodrigo Santos.