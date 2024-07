Desembargador que chamou mulheres de 'desesperadas por homens' é afastado pelo CNJ

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) decidiu, nesta quarta-feira (17), pelo afastamento do desembargador Luis Cesar de Paula Espíndola, após o magistrado afirmar em sessão que "as mulheres estão desesperadas por homens". O comentário foi feito no dia 3 de julho e recebeu críticas da OAB-PR (Ordem dos Advogados do Brasil Paraná), que protocolou o pedido de afastamento.





A remuneração do magistrado, no entanto, será mantida. No mês de junho, por exemplo, ele recebeu R$ 100,7 mil líquidos, somadas indenizações e vantagens eventuais.



A decisão foi tomada pelo corregedor nacional de justiça Luis Felipe Salomão. No documento, obtido pela reportagem, ele concordou com a OAB ao citar que a atitude de Espindola foi "um profundo desrespeito para com as mais recorrentes vítimas de todo tipo de violência: meninas e mulheres brasileiras”.





Salomão ressaltou que não há dúvidas de que as manifestações do desembargador "reforçam preconceitos, pré-julgamentos e estereótipos de gênero, como se as mulheres fossem criaturas dependentes da aprovação, aceitação e desejo masculino".

O CNJ ainda justificou o afastamento pelos danos que a conduta do magistrado causou à imagem do Poder Judiciário. Além disso, a possível volta de Espindola às funções nos próximos dias também foi um fator importante para justificar o afastamento cautelar.





O corregedor encerrou o processo ressaltando que a decisão só foi tomada após conversas com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luis Roberto Barroso, que concordou com a urgência e a gravidade da situação.

O processo também relembrou que o magistrado ganhou notoriedade nacional quando foi condenado pela prática de violência doméstica, tendo como vítima sua irmã, Maria Lúcia de Paula Espíndola, também desembargadora do TJPR.







Salomão concedeu prazo de dez dias para a manifestação do desembargador afastado e também do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná). A reportagem entrou em contato com o gabinete de Espindola. A assessoria informou que ele não foi intimado e, por isso, não vai comentar o assunto.

O TJPR também foi procurado, mas disse que não emite nota ou posicionamento sobre processos em trâmite ou decisões. A nota do tribunal, publicada no dia seguinte às falas do magistrado, explicava que a entidade "não compartilha de qualquer opinião que possa ser discriminatória ou depreciativa".