Após vitória, Londrina EC 'renasce' com time equilibrado e defesa sólida

Em um cenário de incerteza e dúvidas, o Londrina renasceu na Série C ao vencer o Ypiranga por 1 a 0, no último domingo (22), em Erechim .





O caminho da vitória fora de casa passou por um time mais equilibrado e uma defesa sólida, algo raro até então no quadrangular decisivo. Com os três pontos no Rio Grande do Sul, o LEC só depende de si nas duas rodadas finais para garantir o acesso em 2025.



O gol salvador de Gustavo França aos 52 minutos do segundo tempo garantiu a primeira vitória do Alviceleste nesta fase. Até então, eram duas derrotas e um empate. Depois de cinco partidas, o Londrina voltou a ficar uma partida sem sofrer gols.





A última vez que isso havia acontecido foi na 17ª rodada da primeira fase com um 0 a 0 com o Figueirense, em Florianópolis. Nos cinco jogos anteriores, o Alviceleste havia sido vazado 13 vezes.

Em Erechim, o LEC mostrou um time muito mais equilibrado e compactado. Bastante criticados, os volantes Tauã e Kadi, jogaram mais próximos, tiveram atuações corretas e foram bem na marcação. Com isso, a defesa esteve mais protegida e correu poucos riscos. Quando o Ypiranga conseguiu finalizar, Gabriel Félix também mostrou segurança e fez boas defesas na partida.





Claudinei Oliveira optou por não trocar as peças no meio-campo e na defesa, mesmo tendo o zagueiro João Maistro à disposição, recuperado de uma torção no tornozelo - o zagueiro entrou nos minutos finais da partida. Com os mesmos jogadores, o time rendeu mais e voltou vivo para as duas rodadas derradeiras.





"Sempre procuramos blindar e dar moral ao jogadores. O tratamento é o mesmo na vitória e na derrota. Cobramos quando é preciso, corrigimos e trabalhamos para melhorar", frisou o técnico Claudinei Oliveira, em entrevista a rádio Clube FM, após a vitória em Erechim.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: