APVE Londrina Basketball abre inscrições para contratar professores

A APVE Londrina Basketball abriu inscrições para a contratação de profissionais formados na área de educação física que estejam interessados em integrar o projeto Cesta Mágica. Esta iniciativa, envolve aulas para introdução de alunos entre 5 e 13 anos ao basquete em escolas municipais.





As inscrições para o processo de seleção de professores devem ser feitas com o envio do currículo para o e-mail [email protected]. Também será necessária a comprovação de vínculo com o CREF-PR (Conselho Regional de Educação Física) e a experiência na área do basquetebol.





Sem um número de vagas delimitado, o coordenador geral de projetos da APVE, Marival Antonio Mazzio, explicou que um dos objetivos do cadastramento é propiciar um mapeamento dos profissionais adequados para o projeto. Após a verificação e análise dos currículos, a associação entrará em contato informando os detalhes da contratação.

“Não temos um número de vagas especificamente, fazemos a abertura desse cadastro para justamente entender quem são os profissionais interessados, já que por vezes precisamos substituir professores que saíram. Só que muitas vezes esses professores de educação física não possuem experiência alguma na área do basquete e não é isso que estamos buscando. Conforme a adequação do perfil a uma escola, entramos em contato com esse professor e passamos todos os detalhes para a efetivação”, explicou.