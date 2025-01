Prefeitura de Londrina declara situação de emergência nas estradas rurais

“É uma tomada de decisão importante, porque, com esse decreto, nós poderemos solicitar ao IAT (Instituto Água e Terra), a dispensa, por 120 dias, das autorizações ambientais para extrair o cascalho das jazidas que já temos mapeadas e executar, em caráter de urgência, as melhorias nas estradas. Isso vai agilizar, e muito, o nosso trabalho de recuperação.”

"É uma situação calamitosa. Nós temos uma quantidade enorme de chuvas na nossa região, com um volume acima da média e num curto espaço de tempo. Então, essa sobrecarga de água acabou deixando algumas comunidades em uma situação bastante difícil. Nós temos vários vídeos e fotos de ônibus e carros que precisaram ser rebocados por tratores. E a preocupação do prefeito Tiago Amaral é exatamente com a dificuldade de deslocamento das crianças para as escolas, das pessoas que precisam de um serviço de saúde e dos produtores rurais que estão iniciando a colheita da safra de soja", afirma Pereira.





EQUIPAMENTOS SUCATEADOS

Outro desafio, ressalta Pereira, é em relação ao maquinário para realizar os serviços de recuperação das estradas rurais.





"Dos 45 equipamentos que temos na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 20 estão sem condições de uso. Alguns, pela falta de uma simples manutenção. Então, a intenção é contratar, emergencialmente, pelo menos três frentes de trabalho para que façam o transporte do cascalho das jazidas e outras equipes que ficarão responsáveis pela realização do serviço. Estamos nos organizando, para que, à medida que o tempo melhore e as condições climáticas fiquem favoráveis, estejamos preparados para uma resposta imediata", detalha.

SOLUÇÕES DE LONGO PRAZO





Segundo o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, as medidas emergenciais para recuperação das estradas rurais do município devem durar, no máximo, seis meses.





"Sabemos que o Governo do Estado tem recursos para isso e estamos buscando parcerias com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para ter soluções definitivas, com pavimentação em bloco sextavado ou paver. Temos já uma licitação para 107 quilômetros de projeto executivo para o trecho do Eli Vive, inclusive na área interna. Amanhã, inclusive, estarei numa visita por lá, para verificar quais são as jazidas e cascalhos que eles têm à disposição. Então, faremos uma grande ação, para trazer resultados e melhorar a vida dos nossos irmãos que vivem no campo", finaliza.