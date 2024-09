Arcebispo abençoa sinos que serão instalados no santuário de Nossa Senhora Aparecida em Londrina

O arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, abençoou os três sinos que vão ser instalados no santuário de Nossa Senhora Aparecida , na Vila Nova de Londrina. A bênção solene ocorreu após a missa das 16h neste domingo (29), com a presença dos fieis e do padre Rodolfo Tristlz, pároco e reitor do santuário. Depois da oração, o arcebispo soou oficialmente a primeira badalada de um dos sinos. Os objetos, além de dois relógios, serão instalados a partir de segunda-feira (30) na torre ao lado da igreja.







Na oração, o arcebispo destacou a importância de ouvir o som do sino. “O seu som marca os tempos da oração, reúne o povo para realizar ações litúrgicas, avisa os fiéis sobre acontecimentos mais sérios. Devemos prestar atenção à voz dos sinos em nossas vidas”, frisa. Para o padre Rodolfo Trisltz, é uma marca histórica da Festa da Padroeira 2024, que chega à 27ªedição e que ficará para sempre para a comunidade. “Hoje, resgatamos uma tradição dos nossos antepassados, um sonho da comunidade desde que a capelinha foi construída”, comenta

A programação da Festa da Padroeira terá ainda a Novena da Padroeira, que será de 2 a 10 de outubro, de segunda a sexta, sempre às 19h30. Aos sábados e domingos, 18h30. No dia 11/10, às 19h30, acontecem as Vésperas Solenes com troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz. E no dia 12/10, terço dos homens (00h) e missas (5h, 7h, 9h, 10h30, 13h, 15h e 17h), com consagração das crianças (12h), procissão luminosa (18h) e coroação (19h).





Santuário





O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1º de março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados, afinal, as promessas podem ser cumpridas no Santuário de Londrina. A Festa da Padroeira, hoje, recebe mais de 40 mil pessoas somente no dia da padroeira do Brasil.